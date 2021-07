Na Koseškem bajerju obročkanje labodjih mladičev

Ljubljana, 9. julija - Na Koseškem bajerju so dopoldne nadeli obročke labodjim mladičem. Obročki delujejo kot osebne izkaznice labodov, med drugim so namenjeni spremljanju njihove selitve in starosti, je pred tem za STA dejala varstvena ornitologinja Tjaša Zagoršek iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije.