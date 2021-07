Galerija P74 že osmič na madridskem umetnostnem sejmu ARCO

Madrid, 9. julija - Galerija P74 se do 11. julija že osmič predstavlja na madridskem sejmu za sodobno umetnost ARCO. Slovenska galerija na prestižnem sejmu predstavlja slike, grafike, kolaže, fotografije, objekte in instalacije Laibach Kunst, Polonce Lovšin, Tadeja Pogačarja in Uroša Potočnika, piše v sporočilu za javnost.