V Nemčiji napadli do Erdogana kritičnega turškega novinarja

Berlin, 8. julija - Neznanci so v sredo v Berlinu napadli do oblasti v Ankari kritičnega turškega novinarja Erka Acarerja, ki v Nemčiji živi v izgnanstvu. Kot je danes sporočila policija, so ga napadli na njegovem domu, zaradi poškodb glave pa so ga odpeljali v bolnišnico, poročajo tuje tiskovne agencije.