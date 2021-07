V Trnovskem gozdu po kritikah zaradi obsežnih sečenj dogovor o gospodarjenju

Nova Gorica, 8. julija - Po protestih zaradi nedavnih velikih posekov so pristojne službe in upravljalci gozdov z domačini dosegli dogovor o boljšem gospodarjenju, komuniciranju o dejavnostih in ohranjanju Trnovskega gozda. Tako poleg manjše sečnje za letošnjo jesen napovedujejo tudi sajenje novih dreves na območjih, kjer je potrebna pomladitev.