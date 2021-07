TOKIO 2020: Gabrovec: Vsi udeleženci so že dokazali vrhunskost, zdaj lahko sproščeno lovijo olimpijske sanje

Ljubljana, 9. julija - Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Bogdan Gabrovec slovenskih športnikom, ki bodo nastopili na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu, želi predvsem veliko sproščenosti in zdravja. Kot je dejal v izjavi za STA, so vsi s tem, ko so se uvrstili na igre, dokazali svojo kakovost, zato lahko zdaj neobremenjeno nastopijo na igrah.