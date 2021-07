Uefa zaradi obnašanja angleških navijačev sprožila preiskavo

Nyon, 8. julija - Krovna evropska nogometna zveza (Uefa) je sporočila, da je po sredini polfinalni tekmi evropskega prvenstva med Anglijo in Dansko na Wembleyju sprožila preiskavo zaradi neprimernega obnašanja domačih navijačev. Ti so med drugim z laserskim žarkom motili vratarja tekmecev in vzklikali med dansko himno.