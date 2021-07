Predlogu za proračunsko varovalko v zdravstveni blagajni se ne obeta nadaljevanje poti v DZ

Ljubljana, 8. julija - DZ se je danes lotil prve obravnave predloga za dopolnitev zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, s katerim želi Levica zagotoviti kritje razlike med prihodki in odhodki v zdravstveni blagajni iz državnega proračuna. Predlog po mnenju koalicije, DeSUS, SNS in SAB ni primeren za nadaljnjo obravnavo, v Levici, SD in LMŠ pa menijo nasprotno.