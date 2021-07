Projekt logističnega centra pri Sežani dobil pospešek

Sežana, 11. julija - Sežanski občinski svet je na nedavni seji sprejel spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta za okoli 3,2 hektarja veliko območje nepozidanih zemljišč na skrajnem zahodu Sežane. To bo dalo pospešek načrtom za logistični center, za katerega so na delu območja že stekla pripravljalna dela, so za STA pojasnili na sežanski občini.