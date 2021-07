Pred 150 leti se je rodil francoski pisatelj Marcel Proust

Pariz, 10. julija - Pred 150 leti se je rodil francoski pisatelj, intelektualec, esejist in umetnostni kritik Marcel Proust, ki je s sedemdelnim ciklom Iskanje izgubljenega časa utemeljil modernistični roman. Romaneskni cikel je izhajal med letoma 1913 in 1927, Proust pa je pri njegovem pisanju obujal spomine na odraščanje in svet na prelomu stoletja.