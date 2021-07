V Ljubljani novi predobravnavni naroki v primeru davčnih utaj; Bavčar na sodišče avgusta

Ljubljana, 8. julija - Na Okrožnem sodišču v Ljubljani so se nadaljevali predobravnavni naroki v zadevi domnevnih davčnih utaj, kjer sta med osumljenci tudi Igor Bavčar in Nastja Sušinski. Slednji je krivdo priznal in se s tožilstvom dogovoril za enotno kazen leta in devet mesecev zaporne kazni, ki jo bo odslužil z delom v splošno korist. Plačal bo še 10.000 evrov kazni.