Ob plaži na hrvaški Reki plaval morski pes

Zagreb/Reka, 8. julija - Ob eni znanih mestnih plaž na Reki na Hrvaškem so kopalci danes zagledali morskega psa, dolgega približno meter in pol. Menijo, da gre za modrega morskega psa (prionace glauca), ki praviloma ne napada ljudi, danes poročajo hrvaški mediji. Objavili so tudi fotografijo morskega psa, ki je nekaj časa plaval pri stenah ob obali.