V soboški Galeriji izbor del s kolonij Primoža Trubarja Moravske Toplice

Murska Sobota, 8. julija - V Galeriji Murska Sobota bo od petka na ogled 58 izbranih del 47 umetnikov, ki so nastala na 26 slikarskih kolonijah Primoža Trubarja v Moravskih Toplicah. Med njimi so dela vrhunskih slovenskih slikarjev, ki so na koloniji tudi nadgradili svoje že oblikovane in priznane likovne izraze.