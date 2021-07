Razmere v Sydneyju resne, vlada hiti z dostavo cepiva

Sydney, 8. julija - Avstralski premier Scott Morrison je napovedal, da bodo danes v Sydney, kjer se trudijo zajeziti širjenje različice novega koronavirusa delta, dostavili 300.000 odmerkov cepiva proti covidu-19. Razmere v mestu so "zelo resne", je dejal in pozval prebivalce, naj ne popustijo zaradi pandemične utrujenosti in naj še naprej spoštujejo ukrepe.