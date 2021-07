EUprava odpravila napako pri obveščanju o vlogah za glasovanje na referendumu

Ljubljana, 8. julija - Nekateri volivci, ki so prek eUprave oddali vloge za posebne oblike glasovanja na referendumu o noveli zakona o vodah, so v sredo popoldan in danes zjutraj dobili več sporočil, da je bila njihova vloga uspešno zaključena. Strokovna ekipa je napako danes malo po 9. uri odpravila, vse vloge so obdelane, so sporočili z ministrstva za javno upravo.