Snežna sezona na Kredarici med najdaljšimi v zadnjih 50 letih

Ljubljana, 8. julija - Snežna sezona na Kredarici je uradno zaključena, so na družbenih omrežjih zapisali v Agenciji RS za okolje (Arso). V letošnji sezoni je snežna odeja neprekinjeno vztrajala od 26. septembra do 2. julija, njeno trajanje pa je bilo med najdaljšimi v zadnjih 50 letih. Najvišjo višino snežne odeje so zabeležili konec maja, in sicer 520 centimetrov.