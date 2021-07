V OZS razočarani nad interventnim zakonom za turizem

Ljubljana, 8. julija - V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) so razočarani nad interventnim zakonom o ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije covida-19, ki ga je v sredo potrdil DZ. Kot pojasnjujejo, ne naslavlja problemov celotnega gospodarstva in ne vključuje vseh njihovih pripomb in predlogov.