V Celju odprli skupnostni vrt

Celje, 8. julija - Potem ko so ga že spomladi postavili in v njem že raste več kot 150 sadik, so danes pri Don Boskovem centru v Celju slovesno odprli okoli 50 kvadratnih metrov velik skupnostni vrt. Zanj bodo skrbeli mladi iz zavoda Za vas živim in prebivalci mestnih četrti Gaberje in Hudinja, ki živijo v neposredni bližini. Vrt že daje prve pridelke.