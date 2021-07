Na Pohorje poleti z več brezplačnimi avtobusi, tudi za kolesa

Maribor, 10. julija - Nekatere podpohorske občine so se v poletnem času odločile vzpostaviti brezplačne poletne avtobusne povezave s Pohorjem, ki so namenjena tako lokalnemu prebivalstvu kot tudi obiskovalcem. Od začetka julija je tako mogoče potovati iz Maribora na Roglo, od danes iz Slovenske Bistrice na Osankarico, iz Maribora preko Ruš pa do Lovrenca na Pohorju.