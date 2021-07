V Ciudad de Mexico interaktivna razstava o Fridi Kahlo

Ciudad de Mexico, 12. julija - V Ciudad de Mexico so ob 114. obletnici rojstva mehiške umetnice Fride Kahlo odprli interaktivno razstavo Frida. The Immersive Experience. Na njej so med drugim oživili 26 emblematičnih slik umetnice, ki slovi po presunljivih avtoportretih, iz katerih vejejo bolečina in občutek osamljenosti, je pisala francoska tiskovna agencija AFP.