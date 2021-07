Komedijo The Black Belt bo režiral Paul Briganti

Los Angeles, 11. julija - Komedijo The Black Belt, v kateri bo zaigral in jo produciral Chris Pratt, bo režiral Paul Briganti. Briganti je znan po režiji v zadnjih letih zelo gledanih odsekov priljubljenega šova Saturday Night Live (SNL). The Black Belt je komična zgodba o odraščanju sramežljivega in skromnega najstnika, ki se poda na izpopolnjevanje spretnosti v karateju.