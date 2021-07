Padci tudi na evropskih borzah

Frankfurt, 8. julija - Tudi evropske borze so se danes obarvale v redeče. V uvodnem delu trgovanja so največ izgubile delnice v finančnem, rudarskem in avtomobilskem sektorju. Tako kot vlagatelje na azijskih borzah tudi vlagatelje na evropskem borznem parketu skrbi vnovično širjenje okužb z novim koronavirusom. Skrbi jih tudi inflacijski pritisk.