Maribor z interaktivno karto o okolju in zdravju

Maribor, 11. julija - Mariborska skupna občinska uprava je v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje okolje in hrano, Geološkim zavodom Slovenije in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje pripravila interaktivno spletno karto Maribor - okolje in zdravje, kjer lahko občani preverjajo aktualne podatke o stanju okolja v mestu in njegovi širši okolici.