V dveh dneh predčasnega glasovanja na referendumu glas oddalo skoraj 54.500 volivcev

V prvih dveh dneh predčasnega glasovanja na ponovljenem referendumu o zakonu o drugem tiru leta 2017 je glasovalo 8378 volivcev oziroma 0,49 odstotka vseh volilnih upravičencev, je še sporočila DVK.

Volivci, ki se v nedeljo ne bodo mogli udeležiti referenduma o noveli zakona o vodah, lahko še danes svoj glas oddajo predčasno. Predčasno glasovanje poteka od torka, in sicer med 7. in 19. uro na 92 voliščih po državi.

Volišča so večinoma na sedežih okrajnih volilnih komisij, zaradi nekaterih sprememb lokacij volišč pa so se na nekaterih pojavljale težave. Predvsem v Mariboru in Ljubljani, kjer so volišča na novih lokacijah in volivci niso vedeli, kje lahko oddajo svoj glas. Težava je bila tudi v tem, ker mnogi posamezniki ne vedo, v kateri okraj spadajo. V Ljubljani je zaradi skupne lokacije za vseh 14 volilnih okrajev na Gospodarskem razstavišču nastala gneča, volivci pa so se pritoževali tudi zaradi slabo označenih volišč.