V Škofji Loki na ogled razstava del 22. Kolonije Iveta Šubica

Škofja Loka, 8. julija - Združenje umetnikov Škofja Loka drevi ob 20. uri v Galeriji Sokolskega doma v Škofji Loki odpira razstavo del, nastalih na 22. Koloniji Iveta Šubica. Razstava nosi naslov Cepljeni, ki je bil tudi tematski naslov letošnje kolonije, in bo na ogled do 30. avgusta. Na odprtju razstave bo nastopil slikar, grafik in glasbenik Andrej Trobentar.