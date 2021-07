Začenja se 19. festival sodobne umetnosti Art Stays na Ptuju

Ptuj, 8. julija - S performansom ruske umetnice Sashe Frolove in plesalcev se bo na Ptuju popoldne začel uvodni vikend 19. festivala sodobne umetnosti Art Stays. Ta bo z različnimi umetniškimi dogodki potekal vse do 18. septembra, na njem pa bodo spet predstavljeni projekti in dela novih talentov in uveljavljenih umetniških ustvarjalcev.