5 dni do OI - Točnost je lepa čednost

Ljubljana, 18. julija - Japonska kultura močno ceni točnost, tako zelo, da je pred nekaj leti prišlo do incidenta, ker je vlak s postaje odpeljal 25 sekund prej, kot je bilo predvideno. Japonsko podjetje se je za pripetljaj opravičilo, ob morebitnih zamudah pa morajo podjetja potnikom izročiti kar potrdilo o zamudi, s katerim se delavec lahko za zamudo opraviči v službi.

Japonci so močno obsedeni s točnostjo, vse je treba storiti do sekunde natančno, zato je bolje, da na sestanek pridete deset minut prej. Vendar pa to velja bolj za začetek, saj se službeni sestanki skoraj nikoli ne končajo takrat, kot je bilo predvideno.

Japonska je znana po številnih unikatnih ritualih, običajih in kapricah. Tako imajo stroga pravila, kje se lahko nosi čevlje, kako se je treba umivati, obstaja pa tudi nenapisano pravilo, da potniki ne smejo odpirati in zapirati vrat taksija, saj je to naloga voznikov. Ena teh stvari je tudi japonska pozornost na točnost, ki gotovo velja za vozni red, na katerega se vedno lahko zanesemo. Vlaki tako malokrat zamujajo, da ob takih priložnostih ljudje takoj pomislijo na potres ali samomorilski skok pod vlak.

Vsekakor pa ob morebitni zamudi vlakov sledi opravičilo železnic na listu papirja, kar potem v službi služi kot dokaz za zamudo. Opravičilo pa zahteva tudi prezgoden odhod vlaka. Pred nekaj leti je vlak iz postaje Notogawa namesto od 7.12 odšel ob 7.11 in 35 sekund. Preiskava je pokazala, da je strojevodja narobe razumel čas odhoda in je prezgodaj zaprl vrata. Čeprav incident ni vplival na vozni red, se je eden izmed potnikov pritožil, da je zamudil vlak. Incident iz leta 2019 ni osamljen primer, drugo železniško podjetje se je javno zaradi prezgodnjega odhoda opravičilo leta 2017 (takrat je vlak s postaje speljal 20 sekund prezgodaj).

Točnost je v japonski družbi, ki velja za delavno, disciplinirano in spoštljivo, zelo pomembna. Otroke tako že od malih nog učijo, kako pomembno je biti točen, številni delavci pa v službo prispejo veliko prej, da le ne bi zamudili. Točnost bodo cenili tudi prijatelji, ki vam bodo nekje do pet minut zamude sicer še oprostili, vse kaj več kot to pa bo že povzročilo slabo voljo.

Zaradi japonske točnosti je pričakovati, da bodo tudi olimpijske igre potekale do sekunde natančno.