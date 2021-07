Zaradi nesreče je promet oviran na mariborski vzhodni obvoznici med priključkoma Maribor center in Rogoza proti Ljubljani, nesreča pa se je zgodila tudi na cesti Nova vas-Bloke, na Blokah, zato promet poteka izmenično enosmerno.

Na podravski avtocesti se je pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški oblikoval zastoj v dolžini enega kilometra.

Počasen promet je na primorski avtocesti iz smeri Vrhnike proti Ljubljani.

Na gorenjski avtocesti pred Brnikom proti Ljubljani se je na vozišču znašla žival.

Regionalna cesta Škofljica-Šmarje Sap bo zaradi rekonstrukcije zaprta predvidoma do konca avgusta. Obvoz je urejen po glavni cesti Šmarje Sap-Škofljica.

Zaradi obnove vozišča bo v Draži vasi do 15. julija zaprta regionalna cesta Tepanje-Žiče. Obvoz je urejen preko Žič in Slovenskih Konjic.

Na ljubljanski vzhodni obvoznici poteka obnova priključka Industrijska cona Moste, Letališka cesta.

Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi obnove vozišča med priključkoma Bežigrad in Nove Jarše oviran promet. Zaprt je izvoz na krožišče Tomačevo iz smeri Zadobrove.

Zaradi predsedovanja Slovenije Svetu EU bodo v juliju na relaciji Brnik letališče-Brdo pri Kranju-Ljubljana dnevno kolone vozil s spremstvom. Na posameznih odsekih so možni tudi zastoji ali kratkotrajne zapore cest.

Danes med 7.45 in 9. uro ter med 14. in 15. uro ter v petek, 9. julija med 7.45 in 9. uro, je pričakovati vozila s spremstvom ter preusmeritev prometa na prehitevalni pas na območju priključka Ljubljana center v smeri proti Kozarjam in v razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Brdu.

V turistični sezoni, do prvega konca tedna v septembru, po Sloveniji velja omejitev za tovorna vozila tudi ob sobotah.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si