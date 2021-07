Trump zaradi prepovedi dostopa toži Facebook, Twitter in YouTube

New York, 8. julija - Bivši predsednik ZDA Donald Trump je v sredo v New Jerseyju naznanil tožbo proti Facebooku, Twitterju, YouTubu in njihovim direktorjem, ker so mu po napadu njegovih privržencev na zvezni kongres 6. januarja letos zaradi nevarnosti spodbujanja k nasilju zaprli račune. Očita jim cenzuro.