Newyorške borze končale v zelenem, S&P 500 in Nasdaq z rekordi

New York, 7. julija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Indeksa S&P 500 in Nasdaq sta zabeležila nove rekorde. Junijski zapisniki ameriške centralne banke Federal Reserve so sicer potrdili, da je inflacija presegla pričakovanja, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Nafta se je danes pocenila, zlato pa se je podražilo.