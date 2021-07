Vlada bo danes znova pretresala protikoronske ukrepe

Ljubljana, 8. julija - Vlada bo na današnji seji znova pretresala protikoronske ukrepe in morebitne spremembe nekaterih odlokov, povezanih z epidemijo. Svetovalna skupina vladi med drugim predlaga nošenje mask v zaprtih prostorih, kjer ni izpolnjen pogoj PCT, ter odpravo karantene za cepljene in prebolevnike po vrnitvi iz rdečih in temno rdečih držav.