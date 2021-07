Umrl argentinski dirkač Reutemann

Santa Fe, 7. julija - Nekdanji argentinski dirkač v formuli ena Carlos Reutemann je danes umrl v bolnišnici, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Devetinsedemdesetletni nekdanji dirkač in politik je umrl star 79 let po dolgem boju z boleznijo, dpa navaja njegovo hčerko Coro in njegovo nekdanjo ekipo Williams.