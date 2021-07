TOKIO 2020: ŠPORTNO PLEZANJE: Slovenski cilj na olimpijski premieri nič manj kot kolajna

Ljubljana, 9. julija - Aomi Urban Sports Park bo od 3. do 6. avgusta gostil premierni olimpijski turnir v športnem plezanju. Prizorišče na prostem nedaleč od tokijskega pristanišča bo za slovenske ljubitelje vertikale najbolj zanimivo 4. in 6. avgusta, ko bodo tekmovale plezalke, med njimi dve Slovenki - Mia Krampl in nesporna favoritinja za zlato Janja Garnbret.