Finance o izzivih svetovne inflacije (8. 7.)

Ljubljana, 7. julija - Simona Toplak v komentarju 7 groženj, za katere ni cepiva piše o izzivih, ki jih prinaša svetovna inflacija. Kot izpostavi, podražitev cen nafte, hrane, surovin, bencina, nekaterih kovin na ruskem trgu, rabljenih avtomobilov v Nemčiji in drugih stvari ogroža življenje in preživetje ljudi, prihranke in pokojnine, službe in naložbe.