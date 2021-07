Večer o izplačilu regresa delavcem (8. 7.)

Maribor, 7. julija - Petra Lesjak Tušek v komentarju Cenjen delavec piše o regresu, ki, kot pravi, do neke mere še vedno pomeni socialni korektiv nizkih plač. Poudari, da so zlasti v velikih podjetjih v času epidemije prepoznali, da delavci ob večji izpostavljenosti in odgovornosti niso samoumevni in da so kljub koronski negotovosti potrebni dodatnega nagrajevanja.