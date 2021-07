Tonin v Latviji s slovenskimi vojaki in poveljstvom Natove misije

Riga, 7. julija - Obrambni minister Matej Tonin je danes obiskal slovenske vojake, ki delujejo v okviru Natove misije Okrepljena prednja prisotnost v Latviji. Tonin ter obrambni ministrici Črne gore in Severne Makedonije, Olivera Injac in Radmila Šekerinska, so se sestali tudi s predstavniki poveljniške strukture. Govorili so o vlogi držav v misiji.