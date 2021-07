Izolska bolnišnica naj bi leto končala v zelenem

Izola, 7. julija - Svet zavoda Splošne bolnišnice Izola (SBI) se je po nastopu novih članov danes sestal na konstitutivni seji in za predsednika znova izvolil Alda Brundulo. Ta je po seji med drugim povedal, da so obravnavali finančni načrt za leto 2021, po katerem načrtujejo rahel presežek prihodkov nad odhodki, in sicer v višini 23.000 evrov.