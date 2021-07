Državni svetniki ponovno o oskrbi Obale in Krasa s pitno vodo

Ljubljana, 7. julija - Državni svet je s sklepom vladi predlagal, naj se ponovno opredeli do projekta oskrbe s pitno vodo Obale in Krasa. Ob tem jo je pozval, naj pri tem upošteva strokovne argumente ter okoljsko, ekonomsko in družbeno sprejemljivost projekta v primerjavi s projektom oskrbe Obale (slovenske Istre) s pitno vodo iz zajetja Suhorica in Padež.