Razmere na slovenskih cestah ob 16.30. uri

Ljubljana, 7. julija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so zastoji na ljubljanski obvoznici med Šiško in Bežigradom ter na glavni cesti Lucija-Izola. Zastoji so tudi v Ljubljani na Tržaški cesti pri Dolgem mostu. Na primorski avtocesti je upočasnjen promet med Ljubljano in Brezovico.