WHO: Pandemija covida-19 zahtevala štiri milijone življenj

Ženeva, 7. julija - Svet je danes presegel "tragični mejnik" štirih milijonov zabeleženih smrti zaradi covida-19, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Kot je dodala, je bil dejanski davek pandemije še višji, saj vse države ne zabeležijo in ne poročajo o vseh okužbah z novim koronavirusom in smrtih zaradi covida.