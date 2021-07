V Indiji odhaja 12 ministrov, tudi za zdravje

New Delhi, 7. julija - Po katastrofalnem porastu okužb in smrti zaradi covida-19 v minulih mesecih je v Indiji danes odstopilo kar 12 ministrov, med njimi tudi minister za zdravje. Odstopi so del obsežnega preoblikovanja vlade, ki se ga je pred volitvami v kar sedmih zveznih državah prihodnje leto lotil premier Narendra Modi.