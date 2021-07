Newyorške borze v zelenem

New York, 7. julija - Newyorške borze glede na uvodni del trgovanja čaka nov pozitivno obarvan trgovalni dan. Vlagatelji so pozdravili padec zahtevanih obresti na ameriške državne obveznice, so pa tudi v pričakovanju zapiskov z zadnjega zasedanja ameriške centralne banke Federal Reserve, ki bi lahko nakazali smer prihodnje denarne politike ZDA.