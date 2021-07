V požaru v novogoriškem vrtcu nastala velika materialna škoda

Nova Gorica, 7. julija - V torek dopoldan je zagorelo med sanacijskimi deli v otroškem vrtcu Čriček v Kromberku. Na srečo je bil objekt zaprt zaradi počitnic, v njem so bili le trije delavci, ki so opravljali sanacijska dela. Kljub takojšnjemu gašenju je med požarom v dveh igralnicah, hodniku in inventarju nastala velika materialna škoda.