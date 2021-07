Muzej Viktorije in Alberta bo prikazal ustvarjalne vrhunce afriške mode

London, 11. julija - V Muzeju Viktorije in Alberta v Londonu bodo danes odprli razstavo o afriški modi, na kateri bodo preko 250 eksponatov, ki so delo najvidnejših in najvplivnejših oblikovalcev, pripovedovali zgodbo celine. Postavitev bo predstavila afriške oblikovalce iz zadnjih desetletij, poroča britanski Guardian.