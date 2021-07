Vladni predstavniki na posvetu z župani napovedali tudi več sredstev za naložbe v šole in primarno zdravstvo

Brdo pri Kranju, 7. julija - Predsednik vlade Janez Janša je na današnjem srečanju z župani na Brdu pri Kranju spregovoril tudi o javno-finančnih in razvojnih vprašanjih. Ministri so v odgovorih na pobude županov med drugim napovedali več sredstev za investicije v šole in primarno zdravstvo, izpostavili pa so tudi plačna nesorazmerja in nepravično deljenje glavarin.