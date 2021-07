Portal eUprava po odpravi tehnične napake ponovno deluje

Ljubljana, 7. julija - Portal eUprava ponovno deluje, potem ko je zaradi tehnične napake danes prišlo so izpada delovanja, so sporočili iz ministrstva za javno upravo. Na Državni volilni komisiji so ob tem poudarili, da volivci tako lahko vloge za glasovanje na nedeljskem referendumu o noveli zakona o vodah oddajo tudi preko omenjenega portala.