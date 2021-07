Med dolenjskimi dijaki po vrnitvi z maturantskega izleta v Španiji potrjenih več kot 50 okužb

Ljubljana/Novo mesto, 7. julija - Med dijaki z novomeškega območja, ki so se udeležili maturantskega izleta v Lloret de Mar v Španiji, so v ponedeljek in torek potrdili več kot 50 okužb z novim koronavirusom, so za STA potrdili na NIJZ. Epidemiologi ocenjujejo, da so vsi udeleženci tega maturantskega izleta - gre za 334 dijakov - visokorizični stiki.