Letos več škodnih primerov po medvedu, odvzem medvedov iz narave bistveno višji kot lani

Ljubljana, 7. julija - Pristojni so letos doslej v primerjavi z enakim obdobjem lani obravnavali več škodnih dogodkov, ki so jih povzročili medvedi, in manj tistih, ki so jih povzročili volkovi, manjša kot lani je tudi skupna škoda. Iz narave je bilo letos doslej odvzetih 128 medvedov, kar je več kot v lanskem celem letu, ko je bilo iz narave odvzetih 99 medvedov.