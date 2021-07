Ladja Ever Given po mesecih končno zapušča Sueški prekop

Suez, 7. julija - Ladja Ever Given, ki je marca šest dni blokirala strateško pomemben Sueški prekop in s tem povzročila ogromno gmotno škodo, je končno na poti iz prekopa. Japonski lastnik ladje in upravljavec Sueškega prekopa (SCA) sta namreč danes slovesno podpisala končni dogovor o odškodnini, nakar je SCA dovolil izplutje ladje.