Na avtocesti med Celjem in Dramljami z 226 kilometri na uro

Celje, 7. julija - Celjski policisti danes poročajo o vozniku, ki je v torek zvečer na avtocesti med Celjem in Dramljami divjal z 226 kilometri na uro. Potem ko je na izvozu iz avtoceste polkrožno obrnil in nadaljeval vožnjo nazaj proti avtocesti, pa je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal z vozišča in trčil v travnato brežino.