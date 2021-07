Talibani sprožili ofenzivo na zahodu Afganistana

Kabul, 7. julija - Talibani so danes na zahodu Afganistana sprožili ofenzivo na glavno mesto province Badgiš, in sicer le nekaj ur po tem, ko je Washington sporočil, da je umik ameriških sil iz Afganistana 90-odstotno končan. V sosednjem Iranu medtem potekajo pogovori med predstavniki afganistanske vlade in talibanov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.